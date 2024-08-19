Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı yaz sezonunun en büyük festivali Sakarya Kültür Sanat Festivali bu hafta sonu renkli görüntülere sahne oldu. Sakarya Millet Bahçesi’nde yüzlerce vatandaş konser, çocuk oyunları ve film gösterimiyle sanat, kültür ve eğlenceyle dolu bir pazar günü geçirdi.KOCAELİ (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi her yaştan insanın takip edebileceği sanat dolu içerikleri vatandaşlarla buluşturuyor.

HARİKA DENEYİMLER

Yaz sezonunun en büyük festivali Sakarya Kültür Sanat Festivali, bu kapsamda Sakaryalılara birbirinden eğlenceli, keyifli, sanat ve kültür dolu deneyimler sunuyor.

Sakaryalılar Millet Bahçesi’nde düzenlenen konserler, çocuk etkinlikleri, film gösterimleri ve çocuk oyunlarında bir araya gelerek doyumsuz günler geçiriyor.

EĞLENCEYLE GEÇTİ

Etkinlikte bu pazar günü de dolu-dolu geçti. Festival alanına kurulan şişme oyun alanlarında eğlence dolu bir gün geçiren minikler yüz boyama etkinliği, pamuk şeker, patlamış mısır ikramlarıyla mutlu oldu. Etkinlik boyunca palyaço gösterileri ve çocuk dansları gerçekleştirildi.

UNUTULMAZ KONSER

Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’nın Türk Sanat Müziği Konseri’nde birbirinden değerli eserler müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

TİYATRO VE FİLM GÖSTERİMİ

Konser sonrası “Loop Sahne Tiyatro” tarafından sahnelenen “Aç Ayı” çocuk oyunu minikleri kahkahaya boğdu.

Günün son etkinliğinde ise Türk Sineması’nın eşsiz örneklerinden “Mavi Bisiklet” filmi beyaz perdeye yansıtıldı ve pazar günü eğlence, kültür ve sanatla geçti.

FESTİVAL TÜM GÜZELLİĞİYLE DEVAM EDECEK

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Sakarya Kültür Sanat Festivali kapsamında Millet Bahçesi’nde unutulmaz bir pazar günü yaşandı. Çocuklara özel hazırladığımız çocuk etkinlikleri ve tiyatro gösterisi ile miniklerimiz eğlenirken öğrendiler. Türk sanat müziğinin birbirinden güzel eserlerinin çalındığı konser ve film gösterimi ile kültür sanat dolu gece sona erdi. Sakarya Kültür Sanat Festivali tüm güzelliğiyle ağustos ayı boyunca devam edecek” denildi.