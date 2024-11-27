Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 6 milletlerarası anlaşma bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin imzaladığı 6 milletlerarası anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylandı.

Karşılıklı ticaret ve taşımacılığı kolaylaştırmayı hedefleyen anlaşmalar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milletler arası anlaşmaların detaylarına ulaşmak için;

–– Türk-Leton Kara Ulaştırması Karma Komite Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9142)

–– Türk-İtalyan Kara Ulaştırması Karma Komitesi Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9143)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne İthal Edilen Ürünlerin Ürün Güvenliği Denetimi Konusunda İşbirliğine Dair Uygulama Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9144)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ülke Sınırlarından Geçen Taşıt ve Eşyaya Dair Ön Bilgi Değişimine İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9145)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Taşınan Eşya ve Ulaşım Araçlarına Dair Elektronik Bilgi Paylaşım Sistemi Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9146)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ayni Hibe Anlaşmasının Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9147)