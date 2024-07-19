Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın,TBMM'de ücretli öğretmenlerin yaşadığı zorlukları ve ekonomik sıkıntıları gündeme getirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın, yaptığı konuşmada öğretmenlerin mevcut maaşlarının yetersiz olduğunu ve bu durumun eğitim kalitesini olumsuz etkilediğini vurguladı.

Prof. Dr. Akalın, lisans mezunu öğretmenlerin gündüz öğretiminde aldığı brüt ek ders ücretinin 106,52 TL olduğunu, ancak yüzde 15 gelir vergisi kesildikten sonra net ek ders ücretinin damga vergisi hariç 90,54 TL'ye düştüğünü belirtti.

Bu rakamların öğretmenlerin emeğinin karşılığı olamayacağını ifade eden Akalın, haftada 30 saat ders vererek 18.700 TL maaş alan bir öğretmenin artan kira fiyatları, yüksek enflasyon ve genel yaşam maliyetleri karşısında nasıl ayakta kalabileceğini sorguladı. Akalın, "Bir öğretmen, kira, faturalar ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için bu maaşı yetirmek zorunda. Bu öğretmenlerimiz, öğrencilerine nasıl verimli bir şekilde ders verebilirler?" diyerek, öğretmenlerin yaşam standartlarının insanca bir düzeyde olması gerektiğine dikkat çekti.

Üstelik Haziran’dan Eylül’e kadar ücretli öğretmenlere maaş ödenmediğini ve iş güvencelerinin olmadığını vurgulayan Akalın, bu durumun öğretmenlerin ekonomik güvencesizliğini daha da artırdığını ifade etti.

Öğretmenlerin sabahın erken saatlerinde uyanarak evlerinden çıktığını, saatlerce toplu taşımada yolculuk yaparak okula ulaştığını belirten Akalın, ders sırasında öğretmenlerin akıllarında kirayı nasıl ödeyecekleri ve faturaları nasıl karşılayacakları gibi kaygıların bulunduğunu ifade etti. Bu koşullar altında öğretmenlerin öğrencilerine nasıl odaklanmalarının beklendiğini sorgulayan Akalın, ekonomik sıkıntılarla boğuşan bir öğretmenin görevini maalesef hakkıyla yerine getiremeyeceğini vurguladı.

Prof. Dr. Mehmet Akalın, ücretli öğretmenlerin hak ettikleri yaşam standartlarına ulaşabilmeleri için acil ve köklü değişiklikler yapılması gerektiğini belirtti.

Ücretli öğretmenlerin maaşlarının ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesi ve insanca yaşam koşullarını sağlayacak seviyeye getirilmesinin elzem olduğunu ifade eden Akalın, sadece maaş artışının meseleyi çözmeyeceğini, aynı görevi yerine getiren öğretmenler arasında yaşanan ayrımın bitirilmesi ve öğretmenlerin tamamının kadro güvencesine kavuşturulması gerektiğini vurguladı.