13. Kocaeli Kitap Fuarı’nda AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır şiir okudu ve kitabını imzaladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 13. Kocaeli Kitap Fuarı Süleyman Paşa Konferans Salonu’nda AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Şiirle Hasbihal konulu etkinlikte şiir severlerle bir araya geldi.

AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezar Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Derince Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Şirin, KOTO Başkanı Necmi Bulut, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş ve şiir severlerin katıldığı dinletide Sezai Karakoç, Semih Sergen, Mevlana İdris, Mehmet Akif İnan, Bestami Yazgan ve Arif Nihat Asya’dan şiirler okundu.

MESCİD-İ AKSA ŞİİRİ

Bugün Yarın Dün Olacak isimli yayımlanmış kitabı da bulunan milletvekili Çakır, şair Semih Sergene ait Erenler Sofrası şiiri ile başlayan şiir dinletisinde Sezai Karakoç’tan Masal ve Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine isimli şiiri, Mevlana İdris’e ait Ellerimizin Büyük Boşluğu ve Masal isimli şiiri, Mehmet Akif İnan’a ait Mescid-i Aksa şiiri, Bestami Yazgan’a ait Gülü İncitme Gönül, Arif Nihat Asya’ya ait Naat şiirlerini okudu. Kendi yazmış olduğu Kerbela şiirini de okuyan Milletvekili Sami Çakır’ın şiirleri katılımcılar tarafından keyifle dinlendi. Çakır, şiir dinletisi sonrasında yayınevinde kitaplarını imzaladı.