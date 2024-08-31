Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tekirdağ Milletvekili ve TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Nurten Yontar, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yontar mesajında, 1 Eylül'ün ülkemizde ve tüm dünyada "Dünya Barış Günü" olarak kutlandığını, ancak dünya genelinde süregelen çatışmaların, özellikle Rusya-Ukrayna sınırında ve Ortadoğu’da yaşanan gelişmelerin, barışa ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu açıkça gösterdiğini vurguladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yontar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Ülkemizin, insanımızın ve tüm insanlığın ihtiyacı; hukukun üstünlüğü, adalet, demokrasi, özgürlük ile temel hak ve hürriyetlerin eksiksiz kullanıldığı gerçek anlamda bir iç ve dış barıştır. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Yurtta Barış, Dünyada Barış’ ilkesinden hareketle, dün olduğu gibi bugün de, yarın da barıştan yana olmak, insanlık adına yapılması gereken en önemli görevdir."

Süregelen tüm anlaşmazlıkları çözmenin tek yolunun, karşılıklı saygı çerçevesinde, dünyada ve bölgemizde barışın ve istikrarın sağlanması adına, dil, din, ırk ve kültür farkı gözetmeksizin tüm insanlığın işbirliği içinde hareket etmesinden geçtiğini belirten Yontar, barışın önemine dikkat çekti.

Yontar, sözlerini şu temennilerle sonlandırdı: "Bu duygu ve düşüncelerle, barışın savaşa üstün geldiği bir dünyada yaşama dileğimle, tüm insanlık için barışın temel alındığı uluslararası bir toplum diliyorum."