Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) 8. Olağan Meclis Toplantısına katılan MHP Kahramanmaraş Milletvekili Doç. Dr. Zuhal Karakoç Dora, burada yaptığı konuşmada, “Kahramanmaraş için yardım değil, yatırım zamanı” dedi.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - KMTSO 8. Olağan Meclis Toplantısında konuşma yapan Milletvekili Doç. Dr. Zuhal Karakoç Dora şunları söyledi:

“Biliyoruz ki üretim gücü hazine değerindedir; ticaret ise en önemli yumuşak güçtür. Çünkü talebi etkilemek ve ona yön verebilmek ekonomideki en etkili stratejidir; ve artık tüm dünya tedarik zinciri ile birbirine göbekten bağlıdır. Bu nedenle hedefimize ulaşmada hepimizin önemli rolü ve sorumlulukları olsa da siz değerli iş insanlarımızın girişimci ruhu bizler için daima yol göstericidir. Son on yılda dünya çapında yaşanan siyasi olaylar ve COVID-19 pandemisi reel sektörü derinden etkilemiş, küresel ekonomiye dair belirsizlikleri artırmış ve sosyoekonomik kırılganlıkları artırmıştır. Küresel ekonomide yaşanan böylesine fırtınalı bir dönemde beklentileri doğru yönetebilen işverenlerimiz dalgalanmalardan en hafif şekilde etkilenmemizi sağlamıştır. Yaşanan tüm bu olumsuzlukların üzerine yüzyılın felaketinin merkez üssünün Kahramanmaraş olması ekonominin tablosunu biraz sarsmıştır.”

“Bugün hiçbir detayı atlamadan, gerçekçi bir bakış açısı ile uzun vadeli strateji ve eylem planlarımızı oluşturarak Kahramanmaraş’ımız için bir kez daha kolları sıvamalıyız” diyerek sözlerine devam eden Dora, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bugün yüzyılın felaketi sonrasında sekiz ayı geride bırakmaktayız. Çadırlarda ve konteyner kentlerde geçmeye devam eden dile kolay bu 8 ayda depremin fiziki yaraları büyük ölçüde sarılmış olsa da bölge halkının ve afetzede vatandaşların gündelik hayatlarını sürdürebilmek için psikolojik yaraların da ivedilikle sarılması gerekmektedir. Geride kalan bu 8 aylık süreçte depremin yaratmış olduğu ekonomik etkiler de daha net kendisini göstermektedir. O nedenle bugün hiçbir detayı atlamadan, gerçekçi bir bakış açısı ile uzun vadeli strateji ve eylem planlarımızı oluşturarak Kahramanmaraş’ımız için bir kez daha kolları sıvamalıyız. Bunun için ilk olarak ekonomide ve toplumun ruh sağlığında çarpan etkisi yaratacak en önemli politika olan ‘istihdamdan’ başlamamız gerektiğini düşünüyorum. Nasıl ki normal zamanlarda ekonominin en önemli başarı ölçütü istihdamdır ve işsizlik en önemli (sosyoekonomik ve toplumsal) sorundur, bugün afetten etkilenen vatandaşlarımıza da en etkili destek onlar için istihdam yaratmaktır. Yaşanan acı kayıplar ve göçler nedeniyle işgücünde fiziki kayıplar yaşamış olsak da istihdamdaki en önemli kayıp beşeri sermayede yaşanan kayıplar nedeniyle olmaktadır ve bu nedenle ilk olarak beşeri sermayede daha fazla sızıntı olmamasına odaklanmak zorundayız.”

Vekil Zuhal Karakoç Dora, son olarak şunları kaydetti:

“6 Şubat sonrası Maraş’ın yeni kahramanlık destanını şehre yapılacak yeni yatırımlarla, afete dirençli ve ticari rekabet gücünü artırmış dünya çapında örnek ve marka bir şehir olarak kendisini yeniden inşa ederek hep birlikte yazmalıyız. Kahramanmaraş yardım değil yatırım beklemektedir.”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclis salonunda gerçekleşen toplantıya TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişçi, MHP Milletvekili Doç. Dr. Zuhal Karakoç Dora, Ak Parti Milletvekilleri Dr. Tuba Köksal, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, Prof. Dr. Mehmet Şahin, DEVA Partisi Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları ve iş insanları katıldı.