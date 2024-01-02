Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu’nu ağırlayan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Eğitim konusunda şehrimizde çok değerli yatırımlar hayata geçiriliyor. Biz de iki yeni okulu şehrimize ve eğitim camiamıza hediye ediyoruz” derken; Bakan Şamlıoğlu ise, “Özellikle gençlerimizin gelecekte tarıma verecekleri katkılar, ülkemizin kalkınmasın büyük bir rol oynayacak. Tarımda atılacak olan adımlar daha profesyonel ve bilinçli üretimi ülkemize kazandıracak” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bir dizi programlara katılmak üzere şehre gelen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu’nu ağırladı. İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı’nın eşlik ettiği ziyarette Büyükşehir ve SASKİ bürokratları da hazır bulundu. Hizmet ve yatırımlara ilişkin Bakan Yardımcısı Şamlıoğlu’na bilgiler veren Başkan Yüce, ziyaretin sonunda Büyükşehir Belediyesi tarafından üretimi yapılan ürünlerin tanıtımını yaparak takdim etti.

Sakarya her zaman daha ileri gidecek

Nazik ziyaretlerinden ötürü Bakan Yardımcısı Şamlıoğlu ve beraberindeki heyete teşekkür ederek sözlerine başlayan Başkan Ekrem Yüce, “Sakarya’mız tarım, sanayi ve turizmde ülkemizin önde gelen şehirlerindendir. Eğitim konusunda şehrimizde çok değerli yatırımlar hayata geçiriliyor. Bu konuda bakanlığımıza ve il milli eğitim müdürümüze teşekkür ederim. Beraber attığımız bu adımlar sayesinde Sakarya daha da ileriye gitmiş olacak” dedi.

Sakarya’ya 2 önemli okul kazandırıyoruz

Şehre iki önemli eğitim yuvası kazandırdıklarını ifade eden Başkan Yüce, “Bizler eğitimin toplumumuzda ne denli bir öneme sahip olduğunun her zaman bilincinde olduk ve bu yönde hareket ettik. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak bizlerin ilk kazma vurduğu yer Sakarya İmam Hatip Okulu oldu. Hem geleneksel hem de modern mimariyi bir arada içinde barındırıyor. İnşallah kısa zamanda tamamlayıp eğitim camiamızın bünyesine katacağız. Bunun yanı sıra Tarım Lisemizin de inşaatı devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda tamamlayarak Sakarya’mızın hizmetine sunacağız. Ben bu vesile ile kıymetli ziyaretiniz için tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Gençlerimiz geleceğe hazırlanacak

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şamlıoğlu, “Sakarya’da gerçekleştirilen çalışmaları yakinen takip ediyoruz. Sakarya’da birçok alanda projelerinizin olduğunu biliyoruz. Sayın Bakanımızın da hassasiyetini göz önünde bulundurarak Tarım Lisesi projesini oldukça önemli görüyoruz. Özellikle gençlerimizin gelecekte tarıma verecekleri katkı, ülkemizin kalkınmasında büyük bir rol oynayacak. Tarımda atılacak adımlar daha profesyonel ve bilinçli üretimi ülkemize kazandıracak. Birikimleriniz ve çalışmalarınızdan dolayı çok mutlu olduk. Ben bu vesile ile tekrar gerçekleştirdiğiniz projelerden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.