Tuzla Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Tuzla’ya Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) kazandırıldı. Çocukların ilgi ve yeteneklerine hitap eden 11 atölyenin bulunduğu merkez Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in katılımıyla açıldı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı öncülüğünde, bilime verilen desteğin bir göstergesi olarak Tuzla’ya yeni bir bilim merkezi daha kazandırıldı. Tuzla’da ve çevre ilçelerde yaşayan vatandaşların hizmetine sunulan merkezin Şelale Eğitim Park’ında gerçekleştirilen açılış törenine, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış töreninde konuşan Bakan Tekin, "Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye’de eğitim öğretim altyapısını ikiye katladık. Bunları konuşurken ‘derslik sayısı arttı ama öğrenci sayısı da arttı. Evet öğretmen sayısı arttı ama öğrenci sayısı arttı’ diyebilirsiniz. Dolayısıyla ben karşılaştırma olarak size söyleyeceğim. 2002 yılında Tuzla’da 28 bin öğrenci var. Yani 2002-2003 eğitim öğretim yılında 12 yıllık eğitim süreci içerisinde öğrenci sayımız bu kadar. Bugüne kadar ise 67 bin; şu an Tuzla sınırları içerisinde 67 bin öğrencimiz var. Öğrenci sayımız, Yüzde 135 artmış. Öğretmen sayımız ise 2002-2003 eğitim ve öğretim yılında Tuzla’da biraz önce saydığım 28 bin öğrencimize hizmet etmek üzere 116öğretmenimiz varmış. Şu an 2023-2024 eğitim öğretim yılı, bahar yarıyılı itibariyle 4662 öğretmenimiz var. Yani artış ne kadar? Yüzde 301. Öğrenci sayısındaki artış da artışın 2 katı kadar öğretmen sayısı artmış. Biraz önce Şadi Başkan bütün okullara temizlik, bakım ve onarım yapıyorum dedi. 2002 yılında Tuzla’da 39 okulumuz varmış. Şu an Tuzla’da 208 okulumuz var. Yani okul sayımız da yüzde 433 artmış. Hem okul sayısındaki artışı bize sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum hem de bu 208 okulun hepsini bakım ve temizliklerini yaptım dediği için Şadi Başkan’a teşekkür ediyorum. BİLSEM’ler sıradan bir okul, sıradan bir eğitim öğretim birimi değil. BİLSEM’ler seçerek öğrenci alan ve aldığı öğrencileri yeteneklerine göre eğiten kurumlarımız. Oldukça efektif bir biçimde çalışıyorlar. Fakat şunu altını çizmem lazım; mütevazı bütçesi olan bir ilçe belediye başkanının bu kadar büyük iş yapması, Anaokulları hariç 9 tane okul inşa etmiş. Arkasında Büyükşehir Belediyesi desteği olursa bu 9 sayısı çok daha artacaktır diye ümit ediyorum. İnşallah büyükşehir belediyesi desteğiyle okul sayılarını arttıracağımız bir dönem önümüzde 31 Mart itibariyle karışımıza çıkar " dedi.

Açılışta konuşan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Türkiye’deki Bilim Sanat Merkezleri toplumda yüzde 1,5 oranında bulunan zeki kabiliyetli ve yetenekli çocukların seçilmesi, ayırt edilmesi, kendilerinin farkına varması ve bu farkındalık ile ülke ve millet menfaatine yardımcı olabilmek adına yapılan merkezlerden bir tanesidir. Tuzla’mızda da bu çok arzu ediyordu. Her zaman Pendik ve başka yerlere gidiyordu. Bu yüzden Tuzla’da böyle bir araştırma merkezinin yapılmasına karar verildi. Merkezimiz bir yaşını doldurmak üzere ve buraya çocuğumuz gibi baktık. Buranın yapımında çok emeğiniz oldu ve sadece buraya değil bütün okullarımıza bakmaya çalıştık. Çünkü ‘Gençlik eşittir gelecek’ dedik ve 9’a yakın okul yaptık. Bütün okullarımızın 15 yıldır boya, badana, tadilat ve tamiratlarını yapıp okul kapandığı gün teslim alıp okulların açıldığı gün teslim ettik. Okullarımızda, eğitim materyalleri, spor salonu, konferans salonlarında elimizden geldiğince yapmaya çalışan; öğlen arasında ihtiyaç sahibi öğrencilerimize maddi veya gıda desteği yemek desteği vermeye varıncaya kadar her şekilde çocuklarımızın yanlarında olmaya çalıştık. 4 bin 500 kadın kent gönüllüsü ile 9 okul 2 ana sınıfıyla beraber bugün bilim sanat merkezimizi de açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Tuzla Belediyesi ve Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle kurulan BİLSEM ile Tuzla’da eğitim gören çocuklar ve gençlerin, imkan, kabiliyet, yetenek ve kapasiteleri artırmak hedefleniyor. İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen proje, iki aşamadan oluşuyor. Birinci aşama BİLSEM’in teknoloji ile donatılması ikinci aşama ise veli ve öğretmenlere çeşitli başlıklarda eğitimlerin verilmesi. Çocukların ülkenin geleceğine katkı sunup kalkınmasında rol almaları için sağlıklı koşullarda eğitilmesi amacıyla yola çıkan proje kapsamında BİLSEM de tam teşekküllü, çocukların ilgi ve yeteneklere hitap eden 11 atölye yer alıyor.

Atölyeler ise şunlar:

"Destek Eğitim Tasarım Beceri Atölyesi, 3d Tasarım Beceri Atölyesi, Animasyon Ve Çizgi Film Tasarım Atölyesi, Drama ve Sanat Tasarım Beceri Atölyesi, Maker Tasarım Beceri Atölyesi, Müzik Tasarım Beceri Atölyesi, Resim Tasarım Beceri Atölyesi, Arduino Ve Robotik kodlama Atölyesi, Matematik Tasarım Beceri Atölyesi, Steam Tasarım Beceri Atölyesi, Yapay Zekâ Tasarım Beceri Atölyesi."