Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ni resmen kabul etti. Yapılan yazılı açıklamada belirtildiğine göre, yeni müfredatın oluşturulma sürecinde önemli bir adım atıldı. "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin içeriği, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ders programlarıyla şekillendirildi. Bu yeni müfredatın oluşturulması sırasında, kamuoyunun katılımı da sağlandı.

Taslak, 26 Nisan'dan 10 Mayıs'a kadar askıda kaldı ve bu süre zarfında 67 bin 284 görüş ve öneri toplandı. Bu görüşler, öğretmenlerden ve diğer eğitim paydaşlarından geldi. Gelen geri bildirimler, şeffaflık, bilimsellik ve katılımcılık ilkeleri göz önünde bulundurularak değerlendirildi ve yeni müfredatın şekillenmesinde önemli rol oynadı. Müfredat, 26 ders için geçerli olacak şekilde kurul gündemine alındı.

Böylece, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli", tüm aşamalardan geçerek "https://mufredat.meb.gov.tr" adresi üzerinden erişime açıldı. Yeni müfredat, gelecek eğitim-öğretim döneminden itibaren okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde uygulanacak.