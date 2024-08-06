Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Lihtenştayn’da düzenlenen Avrupa Takımlar Shield Golf Şampiyonası'nda hem kadınlar hem de erkeklerde şampiyonluğa ulaşan milli golfçüleri yayımladığı mesajla tebrik etti.ANKARA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Lihtenştayn’da düzenlenen Avrupa Takımlar Shield Golf Şampiyonası'nda hem kadınlar hem de erkeklerde şampiyonluğa ulaşan milli golfçüler için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Lihtenştayn’daki Gams-Werdenberg Golf Kulübü'nde düzenlenen Avrupa Takımlar Shield Golf Şampiyonası'nda hem kadınlar hem de erkeklerde şampiyonluğa ulaşan milli golfçülerimizi kutluyorum. Ülkemiz tarihinde ilk kez Avrupa Takımlar Shield Golf Şampiyonası'nda zirvede yer alan Erkek ve Kadın Milli Golf Takımımızın başarılarının devamını diliyorum.”