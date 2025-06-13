Sakarya Büyükşehir Belediyesi Haziran kültür sanat etkinlikleri “Millî Mücadele’de Sakarya” konulu söyleşi ile başladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri Ofis Sanat Merkezi’nde gerçekleşen “Millî Mücadele’de Sakarya” söyleşisiyle devam etti.

Programa Akademisyen Dr. Zekeriya Türkmen konuk oldu. Bölgenin tarihî önemi, direnişin yerel kahramanları ve halkın gösterdiği fedakârlığın detaylı bir şekilde ele alındığı programın moderatörlüğünü ise Sakarya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Alper Cantimer üstlendi.

“SAKARYA BİRÇOK CEPHEDE ETKİN OLMUŞ BİR COĞRAFYADIR”

Dr. Zekeriya Türkmen, “Sakarya Vilayeti, henüz Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce, Milli Mücadele’nin pek çok cephesinde etkin olmuş bir coğrafyadır. Geyve Boğazı gibi stratejik bölgeler, hem Anadolu’nun savunulmasında hem de Kuvay-ı Milliye’nin örgütlenmesinde hayati roller üstlenmiştir” dedi. Konuşmasının devamında Türkmen, “Adapazarı Kaymakamı Tahir Barlas’ın girişimiyle kurulan Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, bölgedeki direnişin ilk kıvılcımlarını yakmıştır” diyerek Sakarya’nın tarihsel önemini vurguladı.

Türkmen aynı zamanda Ali Fuat Paşa’nın Geyve Boğazı’nda gösterdiği direnişin, Kuvay-ı Milliye’nin Batı Cephesi’nde moral üstünlük sağladığını ifade etti.

TARİH SEVERLERDEN YOĞUN İLGİ

Tarihe ilgi duyan birçok vatandaşın katılım gösterdiği programda, dinleyiciler hem geçmişin izini sürdü hem de bugünü anlamlandırma fırsatı buldu. Programın soru-cevap bölümü sonrası Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin günün anısına katılımcılara hediye taktim etti.