Bayern Münih'in 38 yaşındaki başarılı file bekçisi Manuel Neuer aldığı önemli bir kararı açıkladı. Almanların yetiştirdiği en önemli kalecisi olan Neuer milli takımı bıraktığını duyurdu.

Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nın kalesini koruyan başarılı eldiven Manuel Neuer, milli takıma veda ettiğini açıkladı. 38 yaşındaki kaleci kararını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Neuer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Teşekkürler Almanya. Milli takım formasını giymiş olmaktan dolayı çok memnunum" ifadelerini kullandı.

İlkay Gündoğan'dan sonra Manuel Neuer'de milli takımı bıraktı.