ILCA 6 Dünya Şampiyonası Altın Grup’ta mücadele eden milli yelkenci Ecem Güzel, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kotası kazandı.

Arjantin’in Mar del Plata şehrinde 3-10 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen ILCA 6 Dünya Şampiyonası sona erdi. 51 sporcunun ILCA 6 Altın Grup’ta mücadele ettiği yarışta 36. sırada yarışı tamamlayan Ecem Güzel (Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi), 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için Türkiye’ye yelkende ilk kotayı kazandırdı.

50 sporcunun ILCA 6 Gümüş Grup’ta mücadele ettiği yarışta ise Çağla Dönertaş (Fenerbahçe Doğuş Yelken) 5. sırada, Okyanus Arıkan (ARM Urla Yelken Kulübü) 33. sırada yarışı tamamladı.

Türkiye Yelken Federasyonu’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2024 ILCA 6 Dünya Şampiyonası’nda ülkemize kotayı kazandıran sporcumuz Ecem Güzel’i, mücadele eden tüm sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyoruz" denildi.