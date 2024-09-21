Spor basınının usta kalemlerinden Ercan Güven, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Milliyet Gazetesi'nde 1980'li yıllardan bu yana görev yapan Güven'in, gece geç saatlerde kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Ercan Güven, Milliyet Gazetesi Spor Servisi'nin müdürlerinden merhum Namık Sevik'in yeğeniydi. Türk spor basınının duayen isimlerinden Ahmet Çakır'ın da geçtiğimiz günlerde 72 yaşında hayatını kaybetmesi, spor dünyasında büyük bir üzüntü yarattı. Art arda gelen bu vefat haberleri, spor camiasında derin bir yas oluşturdu.