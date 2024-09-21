İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir metrobüs, önündeki diğer metrobüse arkadan çarptı. Sabah saatlerinde meydana gelen kaza, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisler durağında gerçekleşti. Söğütlüçeşme yönünde ilerleyen metrobüs, aynı yöndeki başka bir metrobüse çarparak iki yolcunun yaralanmasına neden oldu.

Kaza sonrası seferler bir süre tek şeritten devam etti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı yolculara ilk müdahale yapıldı. İki yaralı hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu bildirildi. Ekiplerin araç kaldırma çalışmaları sonrasında yol trafiğe açıldı ve metrobüs seferleri normale döndü.



