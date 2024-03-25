Etiyopya Ticaret Bankası'nda (CBE) yaşanan beklenmedik bir teknik aksaklık, hesaplarda anormal bir artışa neden oldu ve bu durumu fark eden vatandaşlar hızla ATM'lere yönelerek büyük miktarlarda para çekti.

Yetkililere göre, sistem hatası sebebiyle 40 milyon doların üzerinde bir meblağ ATM'lerden çekildi ve bu fonlar başka bankalar arasında transfer edildi. Banka, sorunun derhal tespit edilmesi ve kökeninin araştırılması amacıyla işlemlerini geçici olarak askıya aldı.

Yapılan incelemeler sonucunda, artan paranın büyük bir bölümünün öğrenci topluluğu tarafından çekildiği belirlendi. CBE'nin Başkanı Abe Sano, olayın sosyal medya ve diğer iletişim kanallarıyla hızla yayıldığını ve öğrencilerin bu durumu fırsata çevirdiğini ifade etti.

Polis yetkilileri, üniversite kampüslerindeki ATM'lerde para çekme işlemlerinin devam ettiğini ve kolluk kuvvetlerinin olay yerine ulaşana kadar bu sürecin sürdüğünü doğruladı. Ülkedeki bazı üniversiteler, öğrencilere yanlışlıkla aldıkları paraları geri verme çağrısında bulundu.

Banka Başkanı Sano, paralarını iade eden bireylerin herhangi bir yasal işlemle karşı karşıya kalmayacaklarını belirtti.