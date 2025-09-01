Orta Vadeli Program çerçevesinde sosyal güvenlik, emeklilik, sağlık ve çalışma hayatına dair birçok yeni düzenleme hayata geçiriliyor. Emeklilik sistemindeki en temel sorunlardan birine dikkat çeken SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş, çalışma hayatını yakından ilgilendiren önemli bir değişikliğin yolda olduğunu ifade etti.

Karakaş, çalışma süresi uzadıkça emekli maaşlarının düşmesine neden olan mevcut sistemin değişeceğini belirtti. Kısmi emeklilik ile tam emeklilik arasında prim tabanında bir eşitleme yapıldığını söyleyen Karakaş, bu durumun daha fazla çalışan kişileri ödüllendirmek yerine adeta cezalandırdığını vurguladı. Ayrıca, geçtiğimiz yıl emekli olan bazı vatandaşların maaş hesaplamalarında %30’a varan kayıplar yaşandığını da dile getirdi.

Emeklilik için yaş dışında diğer şartları yerine getiren pek çok kişinin maaş kaybı yaşamamak için kayıt dışı çalıştığını vurguladı. Emeklilik aylığının nasıl hesaplandığını anlatan Karakaş, şu sözleri kullandı: "SSK emeklilik aylığı genel olarak=Ortalama aylık kazanç x aylık bağlama oranı formülü ile hesaplanmaktadır. Bu formülde özellikle ABO diye tabir edilen aylık bağlama oranları büyük önem taşıyor"

Maaş Detayını Açıkladı

Karakaş, hükûmetin plan ve programlarında sosyal güvenlikle ilgili yer alan hedefler arasında; emeklilik sisteminden erken çıkışı önlemek ve sistemden ortalama çıkış yaşının yükseltilmesi için sigortalıların çalışmasını teşvik etmek amacıyla emeklilik parametreleri gözden geçirilmesi öngörüldüğünü açıkladı.

"Endişe Ortadan Kalkacak"

Önümüzdeki dönemlerde kısmi (yaş haddinden) emeklilik ile normal emeklilik için iki ayrı emeklilik taban maaşı uygulamasına gidilebilir. Ayrıca 25 yıldan sonraki çalışmalarda her bir yıl için ABO’da ilave artışlar öngören yeni bir sistem hayata geçirilebilecektir.

Karakaş, "Öngörülen tedbirler kapsamında düzenleme yapılması hâlinde aktif/pasif dengesinde iyileşmelere neden olabileceği gibi sigortalıların da çalıştıkça emeklilik maaşım azalacak mı? Endişesi ortadan kalkacaktır" dedi. Karakaş, program çerçevesinde çalışanların yüksek maaş almak için sistemde daha fazla kalması, kayıt dışılıkla mücadele ve öngörülen diğer tedbirlerin hayata geçirilmesiyle birlikte SGK’nın prim gelirleri yükseldikçe SGK, vatandaşlara daha kaliteli hizmet verebileceğini de hatırlattı.