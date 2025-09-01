İstanbul’un Ağustos ayı enflasyonu belli oldu. Ağustos ayında İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık artışı yüzde 1,84 olarak gerçekleşti. 2024 Ağustos ayına göre 2025 Ağustos ayında İstanbul’da yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO 2023=100 bazlı İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde yüzde 40,83 olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde; bir önceki aya göre eğitim harcamaları grubunda yüzde 14,71, alkollü içecekler ve tütün harcama grubunda yüzde 4,77, konut harcamaları grubunda yüzde 2,48, gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda yüzde 2,28, eğlence ve kültür harcamaları grubunda yüzde 2,04, ev eşyası harcamaları grubunda yüzde 1,42, çeşitli mal ve hizmetler harcama grubunda yüzde 1,21, haberleşme harcamaları grubunda yüzde 0,77, lokanta ve oteller harcama grubunda yüzde 0,39, ulaştırma harcamaları grubunda yüzde 0,18 artış, giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda ise yüzde 2,95 azalış görüldü. Sağlık harcamaları grubunda fiyat değişimi izlenmedi.

İstanbul’da 2025 Ağustos ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde; yeni öğretim yılının başlıyor olması nedeniyle bazı ürün ve hizmetlerde görülen fiyat değişimleri, konut harcamaları, alkollü içecekler ve tütün harcamaları gruplarında yer alan bazı ürün ve hizmetlerdeki fiyat değişimleri, gıda harcamaları grubunda yer alan bazı ürünlerde mevsimsel etki ve piyasa koşullarına bağlı olarak izlenen fiyat değişimleri ile giyim ve ayakkabı harcamalarında yeni sezona girişe bağlı olarak izlenen aşağı yönlü fiyat değişimleri etkili oldu. Ağustos ayında en yüksek grup artışı eğitim harcamaları grubunda (yüzde 14,71), en yüksek azalış ise giyim ve ayakkabı harcama grubunda (2,95) grubunda izlendi.

Toptan eşya fiyatları indeksi

Toptan fiyat hareketlerini yansıtan ve 2025 Temmuz ayında yüzde 1,14 oranında artan toptan eşya fiyatları indeksi 2025 ağustos ayında yüzde 2,56 oranında arttı. 2025 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 26,20, yıllık ortalama değişim oranı ise yüzde 33,30 oldu.

Ağustos 2025’te toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; gıda maddeleri grubunda yüzde 4,49, madenler grubunda yüzde 4,30, kimyevi maddeler grubunda yüzde 3,64, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 1,43, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,83 artış; işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0,83 azalış gözlenirken; mensucat grubunda herhangi bir değişim gözlenmedi.

Yıllık ortalama bazda 2025 Yılı Ağustos ayı gruplar itibariyle artışlar sırasıyla; inşaat malzemelerinde yüzde 66,60, mensucatta yüzde 55,41, gıda maddelerinde yüzde 30,94, işlenmemiş maddelerde yüzde 29,70, kimyevi maddelerde yüzde 26,55, yakacak ve enerjide yüzde 24,29, madenlerde yüzde 18,83 artış gerçekleşti.