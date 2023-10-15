Asgari ücrette yeni zammın senaryoları üzerine tartışmalar devam ederken, 5 yıl aranın ardından Üçlü Danışma Kurulu'nun yakın bir tarihte önemli bir toplantı gerçekleştirmesi bekleniyor. Üçlü Danışma Kurulu, son toplantısında asgari ücret artışını ve kıdem tazminatı gibi önemli konuları ele almıştı. Şimdiyse kurul bir kez daha bir araya gelmeye hazırlanıyor. Toplantıda, sendikalar ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcileri de yer alacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yakın tarihlerde yaptığı açıklamada, asgari ücret zammı üzerinde çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Önemli bir gündemimiz var" şeklinde mesaj vermişti.

20 Ekim'de yapılacak Üçlü Danışma Kurulu toplantısı, milyonlarca asgari ücretlinin dikkatini çekmiş durumda. Toplantının başkanlığını ise Bakan Işıkhan'ın yapması öngörülüyor. Kurul son toplantısında kıdem tazminatını da masaya yatırmıştı.

Son olarak 15 Ekim 2018'de dönemin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında gerçekleşen Üçlü Danışma Kurulu'nun yeniden toplanma çalışmaları tamamlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve ilgili kurumlara gönderdiği bir yazı ile 20 Ekim tarihinde kurulun toplanacağını duyurdu.

Beş yılın ardından gerçekleşecek olan bu toplantı, "Türkiye Yüzyılı'nda sosyal diyalog" temasıyla düzenlenecek.

Toplantının başkanlığını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yapması bekleniyor. Kurul, çalışma hayatının gündemindeki sorunları ele alacak ve çözüm önerilerini tartışacak.

Asgari ücret zammı, kıdem tazminatı gibi önemli konuların ele alınacağı bu toplantının, çalışanlar ve işverenler arasındaki diyalogun artırılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Son olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 5 yıl önce yapılan toplantıya TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ve çeşitli sendikaların temsilcileri katılmıştı. Bu toplantıda asgari ücrete enflasyon zammı, KİT'lerdeki taşeron işçilere kadro, sendikal örgütlülüğün önündeki engeller ve kıdem tazminatı gibi konular ele alınmıştı.