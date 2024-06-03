Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, daha önce yaptığı açıklamalarda yüzde 25 oranındaki zam sınırının devam etmesini gerektirecek bir durumun olmadığını belirterek fiyatların piyasa koşullarına göre belirlenmesi gerektiğini savunmuştu.

YENİ SİSTEM ORTAYA ÇIKTI

İTO Gayrimenkul Komite Başkanı Hakan Akdoğan, özel bir televizyon kanalında yaptığı açıklama ile yüzde 25 zam sınırının yerini alacak sistemi açıkladı. Akdoğan, "1 Temmuz itibarıyla yüzde 25 zam sınırı uygulaması kalkarsa, zam oranı TÜFE'nin son 12 aylık ortalamasına göre belirlenecek" ifadelerini kullandı.

Ev sahiplerinin kira artışını yetersiz bulması durumunda ne olacağı hakkında açıklama yapan Akdoğan, "Yasal olarak kiracı, TÜFE oranında bir artış yaparak yeni kira bedelini ödediğinde, ev sahibinin bu duruma karşı başka bir yasal işlem başlatma hakkı bulunmuyor." ifadesini kullanarak, bu durumda kiracıların yasal yükümlülüklerini yerine getirmiş olacağını belirtti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyon verilerine göre TÜFE, bir önceki aya göre %3,18 artış gösterdi. On iki aylık ortalamalara bakıldığında ise %59,64 olarak kaydedildi. Bu oran, kira artışlarının belirlenmesinde kullanılacak.