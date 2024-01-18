TBMM'nin 27 Aralık 2023'te başlayan tatilden sonra 16 Ocak Salı günü yeniden çalışmalara başlamasıyla beraber birikmiş GSS prim borçlarına dair af teklifi gündeme geldi.

Vatandaşların dikkatini, torba yasada yer alan Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarına yönelik af düzenlemesi, çekti.

TBMM'ye, "Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" adı altında sunulan torba kanun tasarısı, GSS prim borcu bulunanlara af sağlama amacını taşıyor.

Torba kanun tasarısının yasalaşırsa, ödenmemiş GSS primleri, gecikme cezası ve gecikme zammı gibi tüm alacaklardan feragat edilecek. Af düzenlemesinden yararlanacak olan kişiler, 2014 yılının 1 Ocak tarihinden önce GSS prim borcu olan kişiler olacak.

Bu kapsamda, ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri, gecikme cezası ve gecikme zammından tamamen kurtulmuş olacaklar. GSS primleri, asgari ücretle orantılı olarak belirlendiği için, 2024 yılının sonuna kadar ödenecek aylık prim tutarı 600 lira, yıllık prim ise 7 bin 200 lira olarak belirlendi.

Af düzenlemesi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilirse Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşmış olacak.. Bu durumda, şu anda borçlu durumda olan milyonlarca insanın GSS prim borçları, önümüzdeki şubat ayından itibaren silinecek.

Zamanında ödenmeyen GSS prim borçları ise, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından haciz veya icra yoluyla talep edilebilir. Ayrıca GSS prim borcu bulunan kişilerin acil servis dışında muayene veya tedavi olmaları mümkün olmuyor.