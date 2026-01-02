Meclis’te 2025’in sonlarına doğru kabul edilen yasa, 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girdi. SGK Kanunu’nda yapılan değişiklikle, kuruma borcu bulunanların maaşlarından kesinti uygulanmaya başlandı.

SGK'DEN KİMLER AYLIK ALIYOR

SGK’ye borcu olanların aylıklarından, yüzde 25’i aşmamak kaydıyla otomatik kesinti uygulanacak. Prim, genel sağlık sigortası borçları ile idari para cezaları bu yolla tahsil edilecek. Uygulamanın detayları SGK tarafından belirlenecek. Emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanları kapsayan düzenleme, milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor.

Resmi ismi ölüm aylığı olan dul ve yetim aylıkları, ölen kişinin eş ve çocuklarına belli oranlarda ödeniyor. Aylığı, ölen kişinin çocuklarıyla bölüşen eşler yüzde 50, çocuklarla bölüşmeyen eşler yüzde 75 oranında ödenek alıyor. Kadın ve erkek çocuklar için hak sahipliği; yaş, öğrenim durumu, sigortalılık ve evlilik gibi kriterlere göre değişiyor. Kimi zaman bu aylıklardan ölenin anne ve babası da faydalanabiliyor.



Ölüm aylığı alınan neredeyse tüm durumlarda, aylık bağlananların tek gelirleri bu tutar oluyor. Sigorta primlerinin yeteri kadar ödenemediği veya düşük ödenebildiği ve yaşamın sonlandığı durumlar nedeniyle bu aylıklar genellikle düşük tutarlarda yatırılıyor. Ölüm aylıklarında en düşük ödeme; güncel olarak aylık oranı yüzde 75 olanlarda 12 bin 660 lira, aylık oranı yüzde 50 olanlarda 8 bin 440 lira, aylık oranı yüzde 25 olanlarda 4 bin 220 lira olarak uygulanıyor.



Yeni düzenleme bu aylıkla geçinmek zorunda bırakılan milyonları ilgilendiriyor. Ölen ebeveynden 4 bin 220 lira aylık bağlanan evlattan, SGK prim borçlarından dolayı her ay bu tutardan 1055 lira kesilebilecek. Bu durumda eğitimine devam eden bir gencin yetim aylığı 3 bin 165 liraya gerileyecek.



Bağlanan yüzde 75'lik dul aylığını en düşük seviyede alabilen çocuksuz eş, 3 bin 165 TL haczedilebilecek aylığından sonra sadece 9 bin 495 lira ödeme alabilecek.