Aile Yılı’nda annelere yönelik yeni bir sosyal destek programı başlatıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2026 itibarıyla çok çocuklu anneleri kapsayan bu uygulamayı yürürlüğe koydu. Özellikle ikinci ve sonraki çocuklar için aylık ve düzenli nakit destek sunulması planlanırken, programın artan yaşam maliyetleri karşısında ailelerin yükünü hafifletmesi hedefleniyor.

Yeni uygulamada annelere sağlanacak destek miktarı, çocuk sayısına göre kademeli olarak hesaplanıyor. Buna göre ikinci çocuk için aylık 1.500 TL, üçüncü çocuk için 6.500 TL, dördüncü çocuk için ise ek olarak 5.000 TL ödeme yapılıyor. Böylece üç çocuk sahibi bir anne, aylık toplam 11.500 TL sosyal destekten yararlanabiliyor. Ödemeler, çocuk 5 yaşına gelene kadar kesintisiz sürüyor.

Destek programına başvurular sadece e-Devlet üzerinden yapılıyor. Anneler, kimlik bilgileri ve çocuk sayısını gösteren resmi kayıtlarla başvurularını kısa sürede tamamlayabiliyor. Değerlendirme süreci sonrası onaylanan başvuruların ödemeleri doğrudan banka hesaplarına aktarılırken, tüm aşamalar e-Devlet üzerinden şeffaf şekilde izlenebiliyor.

Ekonomik ve Sosyal Etkisi Yüksek Bir Destek Modeli

Uzmanlar, aylık 11.500 TL’ye kadar ulaşan bu desteğin, çok çocuklu aileler için ciddi bir rahatlama sağlayacağını belirtiyor. Gıda, giyim, sağlık ve eğitim harcamalarının büyük bölümüne katkı sunması beklenen ödemelerin, aynı zamanda iç tüketimi destekleyici bir etki yaratacağı ifade ediliyor. Özellikle erken çocukluk döneminde artan bakım ve beslenme giderleri düşünüldüğünde, bu destek aile bütçeleri açısından kritik önem taşıyor.

Aile Yapısını Güçlendirmeye Yönelik Stratejik Adım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Aile Yılı kapsamında uygulamaya alınan bu program, sosyal devlet anlayışının anneler ve çocuklar üzerinden güçlendirilmesini hedefliyor. Daha önce yaşlı, engelli ve dar gelirli vatandaşlara yönelik birçok destek hayata geçirilirken, bu kez annelere özel düzenli ödeme modeliyle aile yapısının korunması ve teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Başvurular İçin Son Uyarı

Program şu an için 2026 yılıyla sınırlı olarak uygulanıyor. Ancak yetkililer, yoğun talep olması halinde destek modelinin ilerleyen yıllarda da devam edebileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle şartları sağlayan annelerin, hak kaybı yaşamamak adına başvurularını geciktirmemeleri öneriliyor.