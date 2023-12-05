İŞKUR, iş arayanları sevindiren bir duyuru yaptı! 18 yaşını dolduran herkesin başvurabileceği, 81 ilde geçerli olan 1.121 çağrı merkezi müşteri temsilcisi alımı için KPSS şartı aranmayacak. İlgili ilanla ilgili detaylar haberimizde.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), KPSS şartı aranmaksızın yapılacak olan 1.121 çağrı merkezi müşteri temsilcisi alımını duyurdu. Bu fırsattan faydalanmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 18 yaşını geçmiş herkes başvuruda bulunabilecek. Personel alımı ilanıyla ilgili ayrıntılar aşağıda yer almaktadır.

Personel Alımı İçin Aranan Şartlar

İŞKUR, çağrı merkezi müşteri temsilcisi olmak isteyenlere yönelik yeni işe alım şartlarını yayınladı. Bu pozisyona başvurmak için aranan şartlar nelerdir? İşte detaylar!

İŞKUR, 81 ilde 18 yaş ve üzeri 1.121 çağrı merkezi müşteri temsilcisi için KPSS şartsız yeni işe alım şartlarını açıkladı. Genel nitelikli şartların yanı sıra firmaların belirlediği özel şartlar da talep edilebilecek. Çağrı merkezi müşteri temsilcisi pozisyonuna başvuran adaylardan istenen genel şartlar tüm adaylar için geçerli. İŞKUR aracılığıyla yayımlanan personel ilanlarına başvuru yapmak isteyen adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını tamamlamış olmaları, çalışma esnasında sağlık sorunu bulunmaması ve memuriyet haklarından mahrum bırakılmamış olmaları gerekiyor.

Ayrıca güvenlik ve diğer soruşturmalardan olumlu sonuç alınmış, sabıka kaydı bulunmayan adaylar aranıyor. Bunun yanı sıra meslek gereği düzgün bir diksiyona sahip olmaları ve vardiyalı çalışabilme yeteneğine sahip olmaları da önemli kriterler arasında yer alıyor. İŞKUR'un resmi internet sitesinden 'çağrı merkezi müşteri temsilcisi' ilanını aratarak daha fazla bilgiye ulaşabilir ve başvuru sürecine dair ayrıntılara erişebilirsiniz.