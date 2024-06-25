İYİ Parti İnegöl İlçe Başkanı Recep Bayrak gazetemize yaptığı açıklamada MTA tarafından yapılan maden arama çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

BU İŞTE BİR YANLIŞLIK VAR

Bölgede siyanür kullanıldığı iddialarının açıklığa kavuşturulması gerektiğini söyleyen Başkan Bayrak, “Yer altı zenginliklerimizin ortaya çıkarılmasına karşı değiliz. Ancak kullanılan yöntem ve ortaya çıkan sonuçlar geleceğimizi tehdit edecek seviyede. Uzaya çıkmanın yolunu bulan Türkiye, altının hiçbir şeye zarar verilmeden çıkarılmasına çözüm bulamadıysa bunda bir yanlışlık var demektir. Bizim isyanımız buna” diye konuştu.

KADINLARIN EYLEMİ DİKKATE ALINMALI

İnegöl’de tepkilerin odağı haline gelen maden bölgesinde yapılan şalvarlı eylemleri desteklediklerini söyleyen Başkan Bayrak, “Bölgede yaşayan kadınlarımız büyük bir onur mücadelesi veriyor. Bu mücadele ne için veriliyor? Bu eylemi yapanlar vatan düşmanı mı? Kim istemez ülkesinin kalkınmasını, kim istemez ülkenin gelişmesini? Burada ki kadınlarımızın tek derdi var. Sağlıkları ve tahrip edilen ormanlar. Niye o’nları anlamaya çalışmıyoruz? Niye daha doğru yöntemler geliştirmiyoruz? Bu ülkenin bunu tartışması gerekiyor” şeklinde konuştu.

İNSANIMIZDAN VE ORMANLARIMIZDAN KIYMETLİ DEĞİL

İktidarı iyi yönetemeyenlerin boşalttıkları devlet kasalarını doldurmak için çırpındıklarını iddia eden Başkan Bayrak, “Bayram öncesi milletine maaşlarını yatıramayan hükümet ne yapacağını şaşırmış durumda. Parayı bulmak uğruna ormanların talan edilmesine, bölge insanlarının sağlıklarından olmasına dahi izin verir hale geldi. Söylüyorum size çıkarılacak o altınlar bizim ormanlarımızdan, bizim bölgede yaşayan insanlarımızdan daha mı kıymetli?” diye konuştu.

NEDEN SESSİZLER?

Bölgede arama yapan ekiplerin, eylem yapan kadınlara yönelik alaycı tutumlar sergilediklerine yönelik şikayetler aldıklarını da söyleyen Başkan Bayrak, “Şalvarları ile hak arayan bazı kadınlarımız bize eylem esnasında yetkililerin alaycı tutum sergilediklerini söylediler. Eğer bu gerçekse kendilerini şiddetle kınıyoruz. Bu tutumları yakından takip edeceğiz. İktidar partisi yetkilileri neden bu duruma sessiz kalıyorlar. Tarlasına bağ evi kuran vatandaşa karşı çıkan Belediye Başkanı neden susuyor? Ormanları talan edilen, köylüsü isyan eden iktidar partisinin milletvekili, ilçe başkanı neden sessiz?” diye konuştu.