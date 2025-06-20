İstanbul’un Kadıköy ilçesinde 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin bir bit pazarında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin açılan davada yargılama süreci devam ediyor.

Ünlü İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar’ın oğlu olan Mattia’nın ölümüyle ilgili olarak, “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan iki sanık hakkında 24’er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Sanıklar üçüncü kez hâkim karşısına çıktı.

Yargılama, Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Duruşmada baba Andrea Minguzzi, anne Yasemin Akıncılar, teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu, anneanne Binnur Semiz ile 18 yaşından küçük olan tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. hazır bulundu.

Duruşmayı izleyenler arasında AK Parti İstanbul Milletvekili Tuba Durgut, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve 14. Dönem Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ve CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez de yer aldı.

"SOKAKLARDA KATİL İSTEMİYORUZ" SLOGANLARI

Aileye destek için gelen vatandaşlar "Sokaklarda katil istemiyoruz." sloganları attı.

MAHKEME HEYETİ DAVADAN ÇEKİLDİ



Ailenin avukatı Rezan Epözdemir reddi heyet talebinde bulundu. Ailenin talebi üzerine mahkeme heyeti davadan çekildi. Bir sonraki duruşma 17 Temmuz'a ertelendi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Kadıköy ilçesi Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isteyen Minguzzi, B.B. tarafından bıçaklanmış, U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmelemişti.

Ağır yaralanan Minguzzi hastaneye kaldırılırken, kaçan iki şüpheli yakalandıktan sonra tutuklanmıştı. Minguzzi, hastanede yoğun bakım servisine alınmış ancak 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda, Minguzzi'yi tekmeleyen U.B. ile bıçaklayan B.B. hakkında, "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.



Yargılamanın devam ettiği Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen olaya ilişkin görüntülerle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, Minguzzi bıçaklanmadan önce ve sonra B.B. ve U.B. ile iki şüphelinin daha varlığına ilişkin tespitler yer almıştı.