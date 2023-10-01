Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, kazanın ardından kaçan otomobildeki 2 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Olay, öğlen saatlerinde Orhangazi'de meydana geldi. Yol kenarında minibüs bekleyen Ali İhsan İslamoğlu'na (54) çarpıp ölümüne neden olan 34 GLK 879 plakalı otomobil, kazanın hemen ardından olay yerinden kaçtı. Kaçan otomobili bulmak için geniş çaplı bir çalışma başlatan jandarma ekipleri, aracı İznik'e bağlı Elbeyli Mahallesi'nde terk edilmiş halde buldu. Ekipler, terk edilen araçta inceleme yaptı.

İNEGÖL DE YAKALANDI

Olay yerinden kaçıp İnegöl'e ticari taksiyle gelen sürücü 17 Yaşındaki sürücü Mustafa E., İnegöl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Yakalanan şahıs, gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.