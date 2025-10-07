Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklara doğa sevgisini ve çevre bilincini kazandırmak amacıyla düzenlediği "Minik Bahçıvanlar" etkinliği bu kez Hendek ve Akyazı’daki miniklerle buluştu. Çocuklar, doğayla iç içe geçen programda kendi elleriyle çiçek ekti, ilk can sularını vererek unutulmaz anlar yaşadı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, doğayı sevme ve çevre bilincini çocuklara kazandırmak için devam ettirdiği "Minik Bahçıvanlar" etkinliğiyle, Hendek ve Akyazı’daki anaokulu öğrencilerini çiçek dikmenin neşesiyle buluşturdu. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla düzenlenen etkinlikte, 300’ü aşkın anaokulu öğrencisi bahçıvan önlüklerini giydi. Minikler, saksılara mevsimlik çiçekler ekip bitki yetiştirmeyi öğrendi ve doğaya katkı sağlamanın sevincini yaşadı. İlk defa çiçek diken minik öğrenciler, saksılara çiçek yerleştirip su verirken yüzlerinden tebessümler eksik olmadı. Kendi ektikleri çiçeklere isim veren öğrenciler doğayla iç içe unutulmaz bir gün geçirdi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bu etkinliklerle çocuklara küçük yaşta doğa sevgisini ve çevre bilincini aşılıyor.