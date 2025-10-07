FIFAe World Cup Elemelerine hazırlanan eFootball Mobil eMilli Takımı kampı Riva’da başladı. eMilliler, çalışmalarını 13 Ekim Pazartesi gününe kadar TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde sürdürecek.

eMilli Takımlar Teknik Direktörü Tolga Atalay ve Teknik Direktör Yardımcısı Kerem Korkmaz gözetiminde yapılan kampta eMilli Takım oyuncusu Mehmet Semih Varlı yer alıyor.

FIFAe World Cup Elemelerinde A Grubu’nda yer alan eFootball Mobil eMilli Takımı, finallere katılabilmek için Litvanya, Ukrayna, İsviçre, Norveç, Lüksemburg, Finlandiya ve Yunanistan ile mücadele edecek. 9 ve 10 Ekim tarihlerinde oynanacak müsabakalar, TFF YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.