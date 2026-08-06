ABD merkezli fast-food zinciri Fat Brands’in iflas sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. İflas mahkemesi, şirketin tasfiye ve çıkış planını onaylarken eski CEO Andy Wiederhorn’a karşı gündeme gelebilecek davaların finansmanı için de kaynak ayrılmasına karar verdi.

FAT BRANDS DÖRT PARÇA HALİNDE SATILDI

Fat Brands, mayıs ayında çoğunluğu alacaklılardan oluşan dört ayrı gruba satıldı. Borçların büyük kısmı hisseye çevrilirken, şirketin temel varlıklarının devri tamamlandı; Twin Peaks tahvil sahiplerine geçerken markanın daha sonra bir franchise grubuna satılması planlandı.

BAZI MARKALAR FARKLI ŞİRKETLERE DEVREDİLDİ

Hot Dog on a Stick, 8 milyon dolar karşılığında Las Vegas merkezli Amazing Brands’e satılırken, Elevation Burger markası ise 2,5 milyon dolara Kuveyt merkezli bir şirkete devredildi.

1,4 MİLYAR DOLAR BORÇLA İFLAS BAŞVURUSU YAPMIŞTI

Fat Brands, ocak ayında yaklaşık 1,4 milyar dolarlık borçla iflas başvurusunda bulunmuştu. Şirketin borcunun büyük bölümünü, 2021-2023 yılları arasında gerçekleştirilen menkul kıymetleştirme işlemlerinden kaynaklanan tahviller oluşturuyordu.

Şirket, söz konusu finansmanı Twin Peaks, Fazoli's, Johnny Rockets, Round Table Pizza ve Hot Dog on a Stick gibi restoran markalarını satın almak amacıyla kullanmıştı.