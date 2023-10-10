Tekirdağ Kapaklı ilçesinde yaşanan trafik kazası sonrası ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan İlkokul öğrencisi Melih Topal hayatını kaybetti.

Kapaklı’da okula giderken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve 20 gündür yaşam mücadelesi veren ilkokul birinci sınıf öğrencisi Melih Topal, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Bugün defnedilecek

Melih Topal’ın cenazesi, 10 Ekim 2023 Salı günü ikindi namazını müteakip Mevlana Cami’nde kılınacak olan cenaze namazının ardından Kapaklı Yeni Şehir Mezarlığına defnedilecek.

Okula giderken ağır yaralanmıştı

21 Eylül Perşembe günü Kapaklı Cumhuriyet Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana gelen kazadan 25 yaşındaki U.U. yönetimindeki 34 BMZ 919 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşısına geçmek isteyen ilkokul birinci sınıf öğrencisi Melih T.’ye çarpmıştı. Yaşanan kazada ağır yaralanan Melih T., ambulans ile Kapaklı Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış ardından sağlık durumunun ciddi olması sebebi ile Çorlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilmişti. Daha sonra İstanbul’da bir hastaneye sevke dilen Melih topal, 20 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayata veda etti.