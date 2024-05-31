Bilecik Bahçelievler Anaokulu’nun minik öğrencileri ’Yazar Buluşmasında’ imzalı kitapların sahibi oldu.

Bilecik Bahçelievler Anaokulu Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon Programı ( BİL-EN ) kapsamında okul bahçesinde minik öğrencilere Anooshirvan Miandji adlı yazarın ’Farkında’ adlı çocuk kitabının imza gününü gerçekleştirdi. Minik öğrenciler yazarın elinden imzalı kitaplarını alırken, mutlulukları yüzlerine yansıdı. Okul Müdürü Sevim Çalışkan, BİL-EN çerçevesinde düzenlenen imza gününü Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol’un katılımıyla gerçekleştirdiklerini söyleyerek, çocukların çok mutlu olduğunu dile getirdi.