İzmit’te çocuklar yarıyıl tatili dolayısıyla düzenlenen festivalde mum atölyesine katıldı. Anneleriyle birlikte mum üreten minikler, eğlenceli anlar yaşadı.

İzmit Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da yarıyıl tatiline giren çocuklar için eğitici ve öğretici bir program hazırladı. Çocuk Festivali kapsamında çocukları birbirinden renkli etkinliklerde bir araya getiren İzmit Belediyesi, Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezinde mum atölyesi düzenledi. Mum atölyesine yoğun ilgi gösteren çocuklar kendi mumlarını üretti. Atölye çalışmasına çocuklarıyla birlikte katılan anneler de etkinlikten duydukları memnuniyeti ifade etti.