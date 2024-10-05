Bilecik’te anaokulu öğrencileri Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında bu anlamlı gününde minikler Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek, keyifli bir vakit geçirdiler. Bu ziyarete Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’da katılarak, miniklerle birlikte Rehabilitasyon tesisini gezdi. Eğlenceli anlar yaşayan minikler ve Başkan Subaşı tesiste bulunan kedi ve köpekleri önce sevdi sonra mama verdi. Başkan Subaşı yaptığı ziyaret esnasında şunları dile getirdi; ‘’Can dostlarımızı çok seviyor, çocuklarımızın da bu sevgiyle büyümelerini istiyoruz’’‘’4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma günü kutlu olsun. Bu gün dolayısıyla sokak hayvanları tedavi ve rehabilitasyon merkezimizi çocuklarla birlikte gezdik. Can dostlarımızın burada sağlıklı ve güvenli bir şekilde yaşamaları bizleri mutlu etti’’ dedi. Daha sonrasında Melek Başkan, çocuklarla birlikte bol bol hatıra fotoğrafı çekilmesiyle etkinlik son buldu.