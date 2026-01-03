Aydın ve İzmir merkezli Atay Holding’de önemli gelişmeler yaşanıyor. Maden, tarım, gıda, inşaat, akaryakıt ve sigortacılık gibi sektörlerde faaliyet gösteren holding, Ege Bölgesi’nin en zengin aileleri arasında yer alıyordu. Kardeşler arasındaki miras anlaşmazlıklarının ardından, holdingin bağlı şirketleri konkordato ilan etmeye başladı.

Alt Şirketler İçin Geçici Mühlet Kararı

Egedesonsöz’de yer alan habere göre; Aydın Linyit Madencilik ve Akaryakıt Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Ototay İç ve Dış Pazarlama Maden Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Erdoğan Atay Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Mehmet Doğan Atay için 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verildi.İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafınca geçici konkordato komiserleri olarak Denetçi Mali Müşavir Cem Çeliker, Hukukçu Gönenç Demir ve Maden Mühendisi Veyis Alpkaya getirdi.

Kardeşler Arasında Miras Anlaşmazlığı

Holding kurucusu Erdoğan Atay’ın 2022 yılının sonunda 83 yaşında vefat etmesiyle, Ege Bölgesi’nin en zengin ailelerinden Ataylar arasında miras kavgası başladığı ifade ediliyor.

Varlıkları 1,5 milyar dolara ulaştığı belirtilen İzmir ve Aydın merkezli grupta, en küçük kardeş Süleyman Atay ile 2022’de vefat eden büyük kardeş Ahmet Atay’ın mirasçıları, ortanca kardeş Mehmet Doğan Atay’a ağır suçlamalar yönelterek dava açtı.

İddialara göre, Mehmet Doğan Atay’ın hisseleri mal kaçırma amacıyla usulsüz şekilde üzerine geçirdiği öne sürülüyor. Söz konusu dava, hâlen İzmir 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde devam ediyor.

1910 YILINDA FAALİYETE BAŞLADI

Şirket; Maden, tarım, gıda, inşaat, akaryakıt ve sigortacılık gibi alanlarda faaliyet gösteriyor. Şirket faaliyetlerine, 1910 yılında Ahmet Atay'ın girişimleri ile Aydin Linyit Madencilik Sanayi ve Ticaret A. S. kömür işletmeciliği ile başladı. Uzun yıllar kömür işletmeciliği ve madencilik sektöründe olan grup, ilerleyen yıllarla birlikte tarım, gıda ve sigortacılık gibi sektörlere de girdi. Ayrıca holdingin ana şirketi olan Aydın Linyit A.Ş. Türkiye'nin önemli özel kömür işletmelerinden biriydi.