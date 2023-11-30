MİT tarafından gerçekleştirilen bir operasyonla, Irak'ın kuzeyinde Pençe Operasyonları devam ederken Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üslerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 'Harun Egid' kod adlı Mehmet Akin etkisiz hale getirildi. MİT, Kuzey Irak'ta örgütün tünel yapım çalışmalarında yer aldığı bilinen Harun Egid kodlu Mehmet Akin'i hedef alarak başarılı bir operasyon düzenledi.

Saldırı planlanıyordu

Harun Egid kodlu Mehmet Akin'in, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonları bölgesinde TSK üslerine saldırı planladığı istihbaratı üzerine MİT tarafından harekete geçildi. Operasyon, teröristin TSK üslerine yönelik saldırı amacıyla ağır silahlar, saldırı ve sabotaj eğitimleri aldığı tespit edilen Irak/Hakurk kırsalında gerçekleştirildi.

PKK/KCK mensubu olan Harun Egid kodlu Mehmet Akin, 2013 yılında Irak/Avaşin'de örgütün kırsal kadrolarına katıldı. 2016 yılına kadar saldırı ve sabotaj eğitimleri alarak faaliyet gösteren terörist, daha sonra Irak/Hakurk bölgesine geçiş yaptı. 2019 yılından itibaren Kuzey Irak'ta örgütün tünel yapım çalışmalarında yer aldığı biliniyor. Etkisiz hale getirilen Harun Egid hakkında Adana 3. Sulh Ceza Hakimliği'nce "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranma kaydı bulunuyordu.