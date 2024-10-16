"Mazlum" kod adını kullanan Hüseyin Öztürk ile "Zelal Afrin" kod adlı Vidan Fate'yi yakın takibe alan MİT, saha ajanları aracılığıyla elde ettiği anlık istihbarat doğrultusunda, bu iki teröristin birlikte hareket ettiğini belirledi. Uzun süre adım adım izlenen Öztürk ve Fate, MİT'in düzenlediği nokta operasyonu sonucunda Tel Rıfat'ta etkisiz hale getirildi.

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde Türk güvenlik güçlerine yönelik saldırıları organize eden iki teröristten biri olan Hüseyin Öztürk, PKK/YPG'ye 1994 yılında katılmıştı. Öztürk, Türkiye, Irak ve Suriye'deki güvenlik güçlerine karşı eylemler düzenlediği için Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) hedef listesindeydi. Örgüte katıldığı tarihten 2015 yılına kadar Irak’ın Kandil, Gare, Zap ve Metina bölgelerinde, İran’ın Bani, Kelareş ve Salmas bölgelerinde, Türkiye’de ise Hatay’ın Amanos dağlarında silahlı faaliyetlerde bulundu. 2015-2017 yılları arasında Ayn el-Arab’da faaliyetlerini sürdüren Öztürk, 2017-2018 yıllarında Suriye’de Kamışlı'nın kuzey cephesinde sözde sorumlu olarak görev yaptı. 2019-2020 yılları arasında PKK/YPG'nin askeri disiplin genel sorumlusu olarak faaliyet gösteren Öztürk, son olarak örgütün Tel Rıfat bölgesi sorumlusu olarak eylemlerini yönetiyordu.

"Zelal Afrin" kod adını kullanan Vidan Fate ise 1990 yılında Suriye'de yerel örgütle işbirliği yapmaya başlamış, 2000 yılında kırsal kadrolara katılmıştı. 2000-2011 yılları arasında Türkiye’de Zagros Dağları’nda ve Irak’ta Kandil ile Gare bölgelerinde terör faaliyetlerinde bulunan Fate, sonrasında Ayn el-Arab’a geçti. Fate, son olarak Tel Rıfat bölgesinde örgütün sözde sorumlu düzeyinde görev yapıyordu.