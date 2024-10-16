Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen interaktif seminerde Eğitmen ve Hikaye Anlatıcısı Sıla Topçam masalların büyülü dünyasında unutulmaz bir yolculuk gerçekleştirdi.İZMİR (İGFA) - Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen "Kişisel Hikaye Anlatıcılığı ve Kendini Sevme Semineri," Sıla Topçam rehberliğinde büyük ilgi gördü. Etkinlik, eğlenceli ve öğretici bir atmosferde gerçekleşerek katılımcıların yaratıcılıklarını ve ifade yeteneklerini geliştirmelerine olanak sağladı. Katılımcılar, kendini ifade etmenin inceliklerini öğrenerek, hikayerle keyifli bir yolculuk yaptı.

BÜYÜKLERE MASALLAR

Her masalda kendilerini bulup, her hikayede yeni ufuklara yelken açan kadınlar, bu özel deneyimden büyük keyif aldı. Sıla Topçam, katılımcılara masallar anlatarak, masalların sadece çocuklar için değil, büyükler için de ne kadar önemli ve gerekli olduğunu vurguladı. Masalların, insanlara hayal kurmayı, empati yapmayı ve farklı bakış açıları kazanmayı öğreten güçlü bir araç olduğunu belirtti. Katılımcılar, bu etkinlik sayesinde kendi hikayelerini yaratma cesareti kazandı ve bu büyülü yolculuğun keyfini sürdü.