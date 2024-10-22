Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, uzun süredir izlenen kardeşlerden Zeynep Taşkıran ve Zübeyde Taşkıran İstanbul'da, Hatın Şahbaz ise Balıkesir'de yakalandı. Üç zanlı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zeynep Taşkıran'ın, PKK/KCK’nın Fransa yapılanmasında Türkiye aleyhine düzenlenen çeşitli etkinlik ve eylemlerde aktif bir şekilde yer aldığı tespit edildi. Alman vatandaşlığına geçtikten sonra faaliyetlerine “Zizik Şahbaz” ismiyle devam ettiği belirlendi. Diğer kardeşi Hatın Şahbaz’ın ise Almanya’nın Köln ve Fransa’nın Paris kentlerinde PKK/KCK adına yürütülen propaganda çalışmalarına katıldığı anlaşıldı. Üçüncü kardeş Zübeyde Taşkıran, örgütün kırsal kadrosunda yer aldığı dönemlerin ardından Alman vatandaşı olup “Denise Taşkıran” ismini kullanarak faaliyetlerini sürdürdü.

Avrupa’nın birçok yerinde PKK/KCK adına gerçekleştirilen eylem ve etkinliklerde rol alan 3 kardeşe yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde örgütün Avrupa yapılanmasına ilişkin pek çok bilgiye ulaşıldı.