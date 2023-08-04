Rahim miyomları, çocuk doğurma yıllarında sıklıkla görülen rahmin kanserojen olmayan iyi huylu büyümeleridir. Leiomyom veya miyom olarak da adlandırılan rahim miyomları, rahim kanseri riskinde artışla ilişkili değildir ve neredeyse hiçbir zaman kansere dönüşmez.

Miyomların büyüklüğü, insan gözü tarafından tespit edilemeyen büyüklüklerden rahmi deforme edebilen ve büyüten dev kitlelere kadar değişir. Tek bir miyomunuz veya birden fazla miyomunuz olabilir. Nadir durumlarda, çoklu miyomlar rahmi göğüs kafesine ulaşacak kadar genişletebilir ve karın boşluğunu tümden doldurabilir.

Çoğu kadın yaşamı boyunca rahim miyomlarına sahip olabilir. Buna karşın rahim miyomları olduğunu bilmiyor olabilir, çünkü çoğu zaman semptomlara neden olmaz. Doktorunuz kasık bölgesi muayenesi veya doğum öncesi ultrason sırasında tesadüfen miyomları keşfedebilir.

Miyom şikayetleri nelerdir?



Miyomu olan birçok kadında herhangi bir şikayet görülmez. Miyomun yarattığı şikayet miyomların yeri, büyüklüğü ve sayısıyla ilişkilidir. Şikayeti olan kadınlarda, rahim miyomlarının en yaygın belirti ve şikayetleri şunlardır: Ağır adet kanaması, bir haftadan fazla süren adet dönemleri, kasık bölgesinde basınç veya ağrı, sık idrara çıkma, mesaneyi boşaltmada zorluk, son barsak basısına bağlı kabızlık, sırt ağrısı veya bacak ağrıları yada bir miyomu besleyen kan akımının azalmasına bağlı akut çürüme ağrısı miyomun ölmeye başlaması.

Miyomlar genellikle bulundukları yere göre sınıflandırılır. Rahim kası içi gömülü miyomlar rahim duvarında büyür ve intramural olarak isimlendirilir. Submukozal miyomlar uterus boşluğuna doğru büyür ve bebeğin tutunacağı iç zar tabakanın şeklini bozar. Subserosal miyomlar uterusun dışına uzanır ve rahim dışı organlara bası yapar.

Miyomlarda doktora ne zaman başvurulmalıdır?

Kasık ağrısı geçmiyorsa, ağrılı ve uzun süren adetler yaşanıyorsa, adetler arasında damlama tarzı veya yoğun kanama dönemleri yaşanıyorsa, mesane boşalmasında güçlük yada idrar tutamama şikayetleri baş gösterdiyse,ileri derecede kansızlık ve halsizlik baş gösterdiyse, aşırı kanama şiddetli kasık ağrısı ile birliktelik gösteriyorsa hastanın doktora başvurma zamanı gelmiştir. Her kadının 6 ayda yada yılda bir jinekolojik muayene yaptırması ile miyomda erken tanı ve büyümenin takip edilmesi mümkündür.

Miyomların sebebi nedir?

Rahim miyomlarının nedeni tam olarak bilinmiyor, ancak yapılan araştırma ve klinik deneyimler miyom oluşumuna sebep olan bazı faktörleri işaret ediyor.

Genetik değişiklikler; Birçok miyom normal uterus kas hücrelerinden farklı genetik değişiklikler içerir.

Hormonlar; adet döngüsü sırasında rahim iç zarını uyaran iki hormon olan östrojen ve progesteron miyomların büyümesini teşvik ettiği görülmektedir.

Miyomlar normal uterus kas hücrelerinden daha fazla östrojen ve progesteron reseptörü içerir. Miyomlar menopozdan sonra hormon üretimindeki azalmaya bağlı olarak küçülme eğilimindedir.

Diğer büyüme faktörleri. Vücudun insülin benzeri büyüme faktörü gibi dokuları korumasına yardımcı olan maddeler miyom büyümesini etkileyebilir.

Hücre dışı matrix (ECM). ECM, hücrelerin birbirine yapışmasını sağlayan malzemedir. ECM miyomlarda artar ve onları lifli yapar. ECM ayrıca büyüme faktörlerini depolar ve hücrelerin kendilerinde biyolojik değişikliklere neden olur.

Rahim miyomlarının rahim düz kas dokusunda bir kök hücreden geliştiğine inanılmaktadır. Tek bir hücre tekrar tekrar bölünür ve sonunda yakındaki dokudan farklı, sert, lastik gibi bir kitle oluşturur.

Rahim miyomlarının büyüme modelleri değişkendir. yavaş veya hızlı büyüyebilir veya aynı boyutta kalabilirler. Bazı miyomlar büyüme atakları yapar ve bazıları kendi kendine küçülebilir.

Hamilelik sırasında mevcut olan ve büyüyen birçok miyom, rahim normal bir boyuta döndüğü için hamilelikten sonra küçülür veya kaybolur

Miyom tedavisi nasıl yapılır?

Sadece miyomun çıkarıldığı miyom ameliyatı miyomektomi olarak adlandırılır ve açık yada kapalı cerrahi teknik ile yapılabilir.

Çoklu miyomlarda rahmin kurtarılamayacak kadar miyomla kaplı olduğu durumlarda hasta çocuk doğurma süresini tamamlamışsa rahim komple alınabilir.

Hasta ameliyat olamayacak şekilde genel durumu bozuksa rahim damarlarına verilecek tıkayıcı maddelerle embolizasyon uygulaması yapılabilir. Embolizasyon işlem sonrası kasık ağrısı, yumurta rezerv kaybı yada adet kesilmesi gibi yan etkiler yaratabilir. Genç üreme çağındaki üremesini tamamlamamış hastalarda önerilmez.

Kapalı Miyom ameliyatı nasıl yapılır?

Kapalı miyom ameliyatı son 10 yılda kapalı cerrahi tekniklerin gelişmesi ile açık ameliyattan korkan hastalara bir umut olmuştur. Göbek deliğinden giren kameranın rehberliğinde 5 ve 10 milimetrelik trokar giriş yerlerinden gönderilen düz çubuklar yardımı ile cerrahi gerçekleştirilir. Açık ameliyatta yapılan tüm işlemler karın içi boşlukta gerçekleştirilir. Rahim duvarı kesilir, miyom rahim dışına çıkarılır ve miyomun çıkarıldığı yer dikilir. Miyom özel cihazlar yardımıyla küçük deliklerden yada vajinal yoldan batın dışına alınır. Karında açık ameliyatlardaki 10 ve 15 santimlik kesiler yapılmaz. Barsaklar dış ortamla karşılaşmaz. Bu nedenle kapalı ameliyatlarda, açık ameliyat sonrası görülen barsak tıkanıklıkları, karın içi yapışıklıklar, kesi yeri fıtıkları çok daha az görülür. Hasta çok hızlı hareket kazanır ve günlük hayatına döner. Hastanede çok daha az kalır ve hızlı bir taburculuk yaşar. Bir veya iki gün içinde günlük işlerini yapabilir, bir hafta içinde işine dönebilir.