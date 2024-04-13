Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında oynanacak MKE Ankaragücü-Gaziantep FK karşılaşmasında İspanyol hakem Mario Melero Lopez, VAR hakemi olarak görev yapacak. |

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında bugün saat 16.00’da MKE Ankaragücü - Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan’ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ile Abdullah Uğur Sarı yapacak. Maçın 4. hakemi de Yiğit Arslan olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yeni karar aldığı yabancı VAR hakemi uygulaması ilk kez bu müsabakada gerçekleştirilecek. Mücadelenin VAR koltuğunda İspanyol hakem Mario Melero Lopez oturacak. AVAR’da da Arda Kardeşler, Abdullah Bora Özkara ve Koray Gençerler görev yapacak.