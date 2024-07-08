TFF 3. Lig'de mücadele eden Bursa Yıldırımspor, yeni sezon öncesinde isim değişikliğine giderek M.K.Paşa Belediyespor adını aldı. Yapılan anlaşmalar sonucunda kulübün isim ve lig hakları M.K.Paşa Belediyesi'ne devredildi.

M.K.Paşa Belediyespor adıyla mücadele edecek olan takım, maçlarını M.K.Paşa İlçe Stadı'nda oynayacak. Yıldırımspor yönetimi ve M.K.Paşa Belediyesi arasında süregelen görüşmelerin olumlu sonuçlanmasıyla bu değişiklik resmî olarak kabul edildi. Bursa'nın dört TFF 3. Lig temsilcisinden biri olan takım, yeni sezonda bu isimle sahaya çıkacak.