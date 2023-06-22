Balıkesir’in Avşa adasında yaz sezonunun başlamasıyla nüfus yoğunluğunun artışı sebebiyle, vatandaşların bankacılık hizmetlerini karşılayabilmek için Mobil Gezici Şube kuruldu.

2018 yılı itibariyle yaz sezonu yoğunluğunda Havale/EFT/Döviz alım satımı ve ATM işlemleri gibi tüm bankacılık işlemlerinin hepsinin yapılabileceği Ziraat Bankası Mobil Gezici Şubesi, bu sene de Avşa adasında Avşa Belediye hizmet binası yanında hizmete başlıyor. Yoğunluk sebebiyle bankacılık işlemlerinde aksama olmaması adına verilen hizmetten faydalanabilmesi için Mobil Banka Şubesi Ağustos ayı sonuna kadar hizmet verecek.