Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Mobil Başkan uygulamasının yeni durağı olan Battalgazi Mahallesi Küçükali Kentsel Dönüşüm Alanı’nda vatandaşlarla bir araya gelip sohbet edip onlardan gelen talep ve önerileri dinledi.

KAYSERİ (İGFA) - Başkan Palancıoğlu, vatandaşlarla birebir görüşerek belediye hizmetlerini daha etkin bir şekilde yürütmeyi hedeflediği Mobil Başkan uygulamasının üçüncü durağında Battalgazi Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

Başkanlık makamını sahaya taşıdıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, ‘’Şu anda Battalgazi Mahallesi’ndeki sakinlerimizle buluştuk. Küçükali Kentsel Dönüşüm bloklarının tam ortasında olan büyük bir yeşil alanda Mobil Başkan uygulamamızı yapıyoruz. Yoğun bir ilgi göstererek buraya gelen hanımlar ve beyler bizlere taleplerini ifade edecekler. Biz de elimizden geldiğince taleplerine karşılık vererek buradaki çalışmalarımızı yapacağız. Mobil Başkan uygulamamızı mahalle mahalle düzenleyerek hemşehrilerimizi ziyaret ediyor, taleplerini alıyor şu anda bizimle birlikte olan konuyla ilgili sorumlu birimdeki çalışma arkadaşlarımıza anında iletiyorum. Başkanlık makamını sahaya taşıyarak vatandaşlarımızı belediye binamıza kadar yormadan, biz onların yanına gelerek tüm taleplerini tek tek dinliyoruz. Mobil Başkan uygulamamız hayırlara vesile olur inşallah. 25 Temmuz Perşembe günü ise Keykubat Mahallemizde bulunan Pazar yerinde olacağız. Keykubat Mahallesinde bulunan tüm hemşehrilerimi programımıza davet ediyorum.’’ dedi.

‘’KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINA SON SÜRAT DEVAM EDİYORUZ.’’

Battalgazi Mahallesi sakinlerine müjdeli haberi veren Başkan Palancıoğlu, ‘’Vatandaşlarımızın heyecanla beklediği kentsel dönüşüm projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere Küçükali Kentsel Dönüşüm alanındaki ilk etap çalışmalarını tamamlayarak vatandaşlarımıza evlerini teslim ettik. İkinci etap çalışması ise yaz aylarının sonuna doğru bitmiş olacak. Daireleri hak sahiplerine dağıtacağız. Daha sonrasında da inşallah üçüncü etap çalışmalarına başlayacağız.’’ dedi.

Programa katılan vatandaşlar da uygulamadan duydukları memnuniyeti belirterek Başkan Palancıoğlu'na teşekkür ettiler.