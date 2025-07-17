Soruşturma, söz konusu uygulamalar ve internet siteleri üzerinden ödeme karşılığında fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritası gibi hizmetler sunulmasıyla ilgili olarak başlatıldı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nın suçtan elde edilen gelirlere ilişkin hazırladığı rapor, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığı’nın incelemeleri ve bilirkişi raporlarına dayanarak, Taşdelen’in bu alanlarda hizmet sunmak amacıyla kurduğu bilişim sistemi üzerinden suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına aktardığı belirlendi. Bu kapsamda Sertaç Taşdelen’in banka hesaplarına, elektronik para kuruluşlarındaki varlıklarına, sahip olduğu araçlara, deniz taşıtlarına ve Arteria Yazılım A.Ş. şirketindeki ortaklık paylarına mahkeme kararıyla el konuldu.

Gözaltına alınan Sertaç Taşdelen, savcılıktaki sorgusunun ardından "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Taşdelen, tutuklanarak cezaevine gönderildi.