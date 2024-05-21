İnegöl mobilya sanayiinde yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesi mobilya sanayiinde faaliyet gösteren 2 katlı mobilya imalathanesinde yangın çıktı.

Yangın saat 05.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi 9. Mobilya sokakta faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören gece bekçileri durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler. O sırada işyerini saran alevler, işyeri önündeki istiflenmiş haldeki kerestelere de sıçradı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekipler alevlere müdahale ederek diğer işyerlerine sıçramadan 1 saatte söndürdüler.

Yangın sonucu kullanılamaz hale gelen işyerindeki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Seher yaşa