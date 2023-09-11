Mahmudiye mahallesinde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde yangın çıktı.



Yangın saat 20.30 sıralarında Mahmudiye mahallesi Cemiloğlu sokakta faaliyet gösteren 3 katlı işyerinin ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Dumanları fark eden vatandaşlar, durumu İnegöl itfaiyesine bildirdiler. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek bir saatte söndürdüler. Yangın sonucu işyerinde hasar meydana geldi.

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