Olay, dün sabah saat 09.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı üzerinde yapımı süren apartman inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, duvar ustası olarak çalışan İhsan Uras, inşaatın 4'üncü katında malzeme taşımak için kullanılan seyyar yük asansörünü kurduğu sırada dengesini kaybetti. Yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düşen usta ağır yaralandı.

Kazanın, oğlu Tolga U.'nun gözleri önünde yaşanması acıyı daha da artırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Uras, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Acı haberi alan yakınları hastanede gözyaşlarına boğulurken, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Uras'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ağabeyi de İnşaattan Düşerek Hayatını Kaybetmiş

Yaşanan facianın ardından ortaya çıkan detay ise herkesi derinden üzdü. İhsan Uras'ın ağabeyinin de yaklaşık 30 yıl önce çalıştığı inşaattan düşerek yaşamını yitirdiği öğrenildi. Aynı aileyi ikinci kez yasa boğan olay, yakınlarını gözyaşlarına boğdu.

Adli işlemlerin tamamlanmasının ardından İhsan Uras'ın cenazesi, Huzur Mahallesi Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.