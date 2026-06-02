Edirne'nin Umurbey Mahallesi Muhtarlığı'nda bir araya gelen 5 mahalle muhtarı, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan'ın, kendilerini tehdit ettiğini kamuoyu ile paylaştı.

CHP Edirne İl Başkanlığı tarafından 25 Mayıs 2026 tarihinde düzenlenen 'Demokrasi Yürüyüşü'ne katılmayan muhtarlar, bayramlaşma töreninde beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı. Bayramlaşma töreni için Belediye Başkanı Filiz Gencan ile bir araya gelen muhtarlar, demokrasi yürüyüşüne katılmadıkları için 'Artık mahallelerinize nasıl hizmet alacaksınız bakalım' tehdidi ile karşılaştıklarını ifade etti.

Umurbey Mahalle Muhtarı Turhan Özgünden, Kurtuluş Mahalle Muhtarı Nurcan Uzel, Yeniimaret Mahalle Muhtarı Neslihan Dönmez Dürüktaş, Sarıcapaşa Mahalle Muhtarı Ercan Sert ve Yıldırım Hacısarraf Mahallesi Muhtarı Rıza Ürütükçü basın açıklamasında yer aldı.

Basın açıklamasını Sarıcapaşa Mahalle Muhtarı Ercan Sert okudu. Muhtarlar adına açıklamayı okuyanSarıcapaşa Mahallesi Muhtarı Ercan Sert, muhtarlık makamının siyasetin değil vatandaşın temsil makamı olduğunu belirterek, son günlerde yaşanan gelişmeler nedeniyle kamuoyuna açıklama yapma gereği duyduklarını söyledi.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan'ın, CHP tarafından düzenlenen demokrasi yürüyüşüne katılmadıkları gerekçesiyle muhtarlara yönelik saygı sınırlarını aşan sözler kullandığını iddia eden Sert, 'Sayın Belediye Başkanı biz muhtarlara adeta fırça çekme cüreti göstermiştir. Bu durumu kesinlikle kabul etmiyoruz' diye konuştu.

Muhtarların hiçbir siyasi partinin temsilcisi olmadığını dile getiren Sert, 'Bizler bir siyasi partinin değil, bizi seçen mahalle halkının ve devletimizin temsilcisiyiz. Hiçbir belediye başkanı ya da siyasi aktör, muhtarları kendi siyasi şovlarına veya yürüyüşlerine katılmaya zorlayamaz. Muhtarlar kimsenin siyasi askeri değildir' şeklinde konuştu.

Bayramlaşma etkinliklerinin siyasi tartışmaların değil, toplumsal birlikteliğin adresi olması gerektiğini savunan Sert, 'Dini bayramlarımız kucaklaşma günleridir. Bayramlaşma davetini siyasi hesaplaşma ve baskı aracına dönüştürmek Edirne'nin kültürüne ve hoşgörüsüne yakışmamıştır' dedi.

'Hiçbir siyasi görüşün arka bahçesi olmayacağız'

Muhtarların tarafsızlık ilkesinden taviz vermeyeceğini belirten Sert, 'Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir siyasi görüşün arka bahçesi olmayacağız. Bizim tek yürüyüşümüz mahallemize, halkımıza ve Edirne'mize hizmet yürüyüşüdür' ifadelerini kullandı.

Muhtarlık makamının saygınlığına ve halkın iradesine gölge düşüren bu yaklaşımı kabul etmediklerini belirten Sert, Edirne Belediye Başkanını, muhtarlardan ve Edirne halkından özür dilemeye davet etti.