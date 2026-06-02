Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilecek etkinlikte gençler, üretim sürecine katılarak tarımsal faaliyetleri yerinde gözlemleme fırsatı bulacak. 'Bizimle Üretime Katıl, Geleceğe İz Bırak' sloganıyla düzenlenen etkinlikte katılımcılar, kiraz hasadına destek vererek üretimin önemine dikkat çekecek.
Tekirdağ Gençlik Merkezi tarafından organize edilen etkinlik, 5 Haziran Cuma günü Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nde gerçekleştirilecek. İki grup halinde yapılacak hasat programının ilk etabı saat 10.00'da, ikinci etabı ise saat 12.00'de başlayacak.
Yetkililer, etkinlikle gençlerin tarım sektörüne yönelik farkındalığının artırılmasının ve üretim süreçlerine aktif katılımlarının teşvik edilmesinin amaçlandığını belirtti.